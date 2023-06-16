Источники в правительстве США утверждают, что первыми заболевшими COVID-19 были китайские ученые из Уханского института вирусологии, сообщает издание Public.

Трое ученых участвовали в исследовании «ужесточения функций» коронавирусов, похожих на SARS, когда они заболели.

После многих лет официальных заявлений, что вирус COVID-19 появился естественным путем, наконец-то появились важные доказательства, подтверждающие теорию, что вирус SARS-CoV-2 случайно вырвался из Института вирусологии Уханя (WIV).

По словам нескольких чиновников США, опрошенных в рамках длительного расследования Public and Racket, первым человеком, инфицированным вирусом, то есть «нулевым пациентом», был Бен Ху, исследователь, возглавлявший исследование «усиления функции» на ОРВИ-подобные коронавирусы, что повышает заразность вирусов.

Более чем через три года после вспышки пандемии многие во всем мире отказались от изучения происхождения SARS-CoV-2, высокоинфекционного респираторного вируса, убившего миллионы людей, и закрывшего предприятия и школы.

Государственные чиновники в США и других странах не раз предполагали, что выявить происхождение пандемии может быть невозможным.

«Мы можем никогда не узнать», — сказал Энтони Фаучи, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, руководивший действиями двух администраций во время пандемии.

Теперь ответы все чаще становятся доступными. Источники в правительстве США утверждают, что знают имена трех самых первых людей, которые заразились SARS-CoV-2: это были Бен Ху, Ю Пин и Янь Чжу. Все они являлись сотрудниками лаборатории в Ухане, подозреваемой в утечке пандемического вируса.

«Теперь мы не только знаем, что это были ученые WIV, у которых в ноябре 2019 года развились заболевания, похожие на COVID-19, но и то, что они работали с вирусами типа SARS-CoV-2 и вводили функции усиления вируса», — сообщил источник.

Ожидается, что на следующей неделе Управление национальной разведки США обнародует ранее засекреченные материалы, которые могут содержать имена трех ученых WIV, которые, вероятно, одними из первых заболели SARS-CoV-2.

Законопроект A, подписанный президентом Байденом в начале этого года, специально призвал обнародовать имена и роли больных исследователей в WIV, их симптомы и дату появления симптомов, а также то, были ли эти исследователи вовлечены в исследования коронавируса или подвергались им.