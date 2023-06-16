Live
  • Пятница 16.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Вирус COVID-19 первым инфицировал трех китайских ученых из Уханя – СМИ

Мир 22:01   16.06.2023
Оксана Якушко
Вирус COVID-19 первым инфицировал трех китайских ученых из Уханя – СМИ Public

Источники в правительстве США утверждают, что первыми заболевшими COVID-19 были китайские ученые из Уханского института вирусологии, сообщает издание Public.

Трое ученых участвовали в исследовании «ужесточения функций» коронавирусов, похожих на SARS, когда они заболели.

После многих лет официальных заявлений, что вирус COVID-19 появился естественным путем, наконец-то появились важные доказательства, подтверждающие теорию, что вирус SARS-CoV-2 случайно вырвался из Института вирусологии Уханя (WIV).

По словам нескольких чиновников США, опрошенных в рамках длительного расследования Public and Racket, первым человеком, инфицированным вирусом, то есть «нулевым пациентом», был Бен Ху, исследователь, возглавлявший исследование «усиления функции» на ОРВИ-подобные коронавирусы, что повышает заразность вирусов.

Более чем через три года после вспышки пандемии многие во всем мире отказались от изучения происхождения SARS-CoV-2, высокоинфекционного респираторного вируса, убившего миллионы людей, и закрывшего предприятия и школы.

Государственные чиновники в США и других странах не раз предполагали, что выявить происхождение пандемии может быть невозможным.

«Мы можем никогда не узнать», — сказал Энтони Фаучи, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, руководивший действиями двух администраций во время  пандемии.

Теперь ответы все чаще становятся доступными. Источники в правительстве США утверждают, что знают имена трех самых первых людей, которые заразились SARS-CoV-2: это были Бен Ху, Ю Пин и Янь Чжу. Все они являлись сотрудниками лаборатории в Ухане, подозреваемой в утечке пандемического вируса.

«Теперь мы не только знаем, что это были ученые WIV, у которых в ноябре 2019 года развились заболевания, похожие на COVID-19, но и то, что они работали с вирусами типа SARS-CoV-2 и вводили функции усиления вируса», — сообщил источник.

Ожидается, что на следующей неделе Управление национальной разведки США обнародует ранее засекреченные материалы, которые могут содержать имена трех ученых WIV, которые, вероятно, одними из первых заболели SARS-CoV-2.

Законопроект A, подписанный президентом Байденом в начале этого года, специально призвал обнародовать имена и роли больных исследователей в WIV, их симптомы и дату появления симптомов, а также то, были ли эти исследователи вовлечены в исследования коронавируса или подвергались им.

Читайте также: COVID-19 больше не глобальная чрезвычайная ситуация – ВООЗ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)
Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)
16.06.2023
Авиационный удар нанесли россияне по Бударкам Харьковской области — Генштаб
Авиационный удар нанесли россияне по Бударкам Харьковской области — Генштаб
16.06.2023
Вирус COVID-19 первым инфицировал трех китайских ученых из Уханя – СМИ
Вирус COVID-19 первым инфицировал трех китайских ученых из Уханя – СМИ
16.06.2023
Развращал детей. На пляже в Харьковской области полиция схватила извращенца
Развращал детей. На пляже в Харьковской области полиция схватила извращенца
16.06.2023
Схватили «на горячем». В Харькове вор похитил ключи и обчистил квартиру
Схватили «на горячем». В Харькове вор похитил ключи и обчистил квартиру
16.06.2023
Инструкторы из стран НАТО обучают украинских воинов на Харьковщине (фото)
Инструкторы из стран НАТО обучают украинских воинов на Харьковщине (фото)
16.06.2023

Новости по теме:

15:28
Волонтер из Китая разрисовывает в Харькове разрушенные дома Северной Салтовки
12:02
В Украине начался «военный марафон» — глава Пентагона
11:23
Посол Украины в США заявила об изменении тональности в вопросе ATACMS
19:34
США объявили помощь Украине еще на $325 млн: что входит в пакет
12:09
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Терехову: подробности

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вирус COVID-19 первым инфицировал трех китайских ученых из Уханя – СМИ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 22:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Источники в правительстве США утверждают, что первыми заболевшими COVID-19 были китайские ученые из Уханского института вирусологии, сообщает издание Public.".