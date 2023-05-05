COVID-19 больше не глобальная чрезвычайная ситуация – ВООЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что COVID-19 больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией, сообщает AP.

Это сообщение – символическое завершение разрушительной пандемии коронавируса, которая спровоцировала когда-то немыслимые карантины, взорвала экономику и убила не менее 7 миллионов человек во всем мире.

Впервые ВООЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией больше трех лет назад. Представители агентства здравоохранения ООН заявили, что несмотря на то, что этап чрезвычайной ситуации завершился, пандемия еще не завершилась, об этом говорят недавние всплески заболеваемости в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

ВООЗ напомнила, что тысячи людей умирают от вируса еженедельно, а миллионы других сообщают, что они все еще страдают от изнурительных долгосрочных осложнения болезни.

«С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 закончился как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения», — заявил генеральный директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос сообщил, что пандемия имеет тенденцию к снижению уже больше года, и признал, что большинство стран уже вернулись к жизни в COVID-19.

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