COVID-19 больше не глобальная чрезвычайная ситуация – ВООЗ
Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что COVID-19 больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией, сообщает AP.
Это сообщение – символическое завершение разрушительной пандемии коронавируса, которая спровоцировала когда-то немыслимые карантины, взорвала экономику и убила не менее 7 миллионов человек во всем мире.
Впервые ВООЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией больше трех лет назад. Представители агентства здравоохранения ООН заявили, что несмотря на то, что этап чрезвычайной ситуации завершился, пандемия еще не завершилась, об этом говорят недавние всплески заболеваемости в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
ВООЗ напомнила, что тысячи людей умирают от вируса еженедельно, а миллионы других сообщают, что они все еще страдают от изнурительных долгосрочных осложнения болезни.
«С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 закончился как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения», — заявил генеральный директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Тедрос сообщил, что пандемия имеет тенденцию к снижению уже больше года, и признал, что большинство стран уже вернулись к жизни в COVID-19.
Читайте также: Возле вокзала в Харькове начали бесплатно вакцинировать всех желающих
Новости по теме:
Вы читали новость: «COVID-19 больше не глобальная чрезвычайная ситуация – ВООЗ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 17:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что COVID-19 больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией, сообщает AP.".