Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)
Хороший урожай овощей собрали в этом году в Харьковской области, поэтому предпосылок для роста цен на картофель, морковь, капусту, лук и свеклу на данный момент нет, рассказал на брифинге замначальника ХОВА Евгений Иванов, отвечая на вопрос МГ «Объектив».
Он отметил, что по всем овощным культурам наблюдается «очень позитивная картина». В немногие годы ранее собирали подобный урожай.
«Дефицита не ожидаем, — прогнозирует Иванов. — Все сбалансировано. Урожай овощных культур был достаточно хорошим. И там цена немного меньше колеблется от глобальных каких-то изменений. Потому что это локальная история, фермерская, региональная. В большинстве случаев наши овощи выращены здесь же, в наших громадах, они там же реализуются. То есть нет больших перемещений по территории. Это все очень влияет».
Читайте также: Цена на мясо: сколько будет стоить свинина в Харькове и области к Новому году
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 18:14;