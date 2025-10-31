Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)

Хороший урожай овощей собрали в этом году в Харьковской области, поэтому предпосылок для роста цен на картофель, морковь, капусту, лук и свеклу на данный момент нет, рассказал на брифинге замначальника ХОВА Евгений Иванов, отвечая на вопрос МГ «Объектив».

Он отметил, что по всем овощным культурам наблюдается «очень позитивная картина». В немногие годы ранее собирали подобный урожай.

«Дефицита не ожидаем, — прогнозирует Иванов. — Все сбалансировано. Урожай овощных культур был достаточно хорошим. И там цена немного меньше колеблется от глобальных каких-то изменений. Потому что это локальная история, фермерская, региональная. В большинстве случаев наши овощи выращены здесь же, в наших громадах, они там же реализуются. То есть нет больших перемещений по территории. Это все очень влияет».