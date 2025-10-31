Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)

Оригинально 18:14   31.10.2025
Елена Нагорная
Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)

Хороший урожай овощей собрали в этом году в Харьковской области, поэтому предпосылок для роста цен на картофель, морковь, капусту, лук и свеклу на данный момент нет, рассказал на брифинге замначальника ХОВА Евгений Иванов, отвечая на вопрос МГ «Объектив».

Он отметил, что по всем овощным культурам наблюдается «очень позитивная картина». В немногие годы ранее собирали подобный урожай.

«Дефицита не ожидаем, — прогнозирует Иванов. — Все сбалансировано. Урожай овощных культур был достаточно хорошим. И там цена немного меньше колеблется от глобальных каких-то изменений. Потому что это локальная история, фермерская, региональная. В большинстве случаев наши овощи выращены здесь же, в наших громадах, они там же реализуются. То есть нет больших перемещений по территории. Это все очень влияет».

Читайте также: Цена на мясо: сколько будет стоить свинина в Харькове и области к Новому году

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
31.10.2025, 16:08
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
31.10.2025, 12:05
«Уже все понятно» — Зеленский о ситуации в Купянске (видео)
«Уже все понятно» — Зеленский о ситуации в Купянске (видео)
31.10.2025, 14:52
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла
30.10.2025, 10:12
В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали
В Харькове станет на один вуз меньше? Кабмин выдал распоряжение, детали
31.10.2025, 15:34
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
31.10.2025, 19:13

Новости по теме:

11.03.2025
Разминировали 30 тыс. га, осталось 1,2 млн: что ускорит очистку Харьковщины
06.03.2025
О еще одном ночном «прилете» в Харькове сообщили в ХОВА
24.10.2024
Засуха на Харьковщине не прошла: 70% посевных площадей без воды — ХОВА
18.10.2024
80% бизнеса Харьковщины сосредоточено в Харькове и пригороде — ХОВА
17.10.2024
Аграрии на Харьковщине работают в зоне 0,5-0,7 км от границы с РФ — ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 18:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хороший урожай овощей собрали в этом году в Харьковской области, поэтому предпосылок для роста цен на картофель, морковь, капусту, лук и свеклу на данный момент нет.".