У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
1 листопада у Харкові тимчасово закриють станцію «Перемога», розповіли у КП «Харківський метрополітен».
«На цей час рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде виконуватись від станції «Метробудівників» до станції «Олексіївська» і у зворотному напрямку. Графік руху поїздів у вихідні Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення зі станції «Перемога», – йдеться у повідомленні.
У метро уточнили, що при цьому громадяни зможуть використовувати станцію у якості тимчасового укриття під час повітряних тривог.
«На період закриття станції курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут «РК «Проспект Перемоги» – ст. м. «Олексіївська», – додали у КП.
Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.
Читайте також: Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, новини Харкова, потяги, станція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 16:08;