У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги

Суспільство 16:08   31.10.2025
Вікторія Яковенко
1 листопада у Харкові тимчасово закриють станцію «Перемога», розповіли у КП «Харківський метрополітен».

«На цей час рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде виконуватись від станції «Метробудівників» до станції «Олексіївська» і у зворотному напрямку. Графік руху поїздів у вихідні Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення зі станції «Перемога», – йдеться у повідомленні.

У метро уточнили, що при цьому громадяни зможуть використовувати станцію у якості тимчасового укриття під час повітряних тривог.

«На період закриття станції курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут «РК «Проспект Перемоги» – ст. м. «Олексіївська», – додали у КП.

Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.

Автор: Вікторія Яковенко
Автор: Вікторія Яковенко