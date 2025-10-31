В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
Фото: КП «Харківський метрополітен»
1 ноября в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен».
«В это время движение поездов Алексеевской линией метрополитена будет выполняться от станции «Метростроителей» до станции «Алексеевская» и обратно. График движения поездов по выходным Алексеевской линией остается без изменений, за исключением отправления со станции «Победа», — говорится в сообщении.
В метро уточнили, что при этом граждане смогут использовать станцию в качестве временного укрытия во время воздушных тревог.
«На период закрытия станции будет курсировать временный троллейбусный маршрут «РК «Проспект Победы» — ст. м. «Алексеевская», – добавили в КП.
О возобновлении работы станции сообщат дополнительно.
