Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса

Общество 12:05   31.10.2025
Виктория Яковенко
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса

В субботу, 1 ноября, с 08:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Немышлянского района, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

В это время на электросетях будут проводить неотложный ремонт, объяснили энергетики.

Света не будет по следующим адресам:

  • проезд Стадионный: 2/2, 2/4, 4, 4/4, 4/3, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6/5, 6/8, 7, 8, 8/4, 8/5, 9, 10, 10/1, 11, 11/2 14, 14/3, 17/1, 17, 17а, 19, 21, 23;
  • улица Харьковских Дивизий: 14, 14к, 11, 13, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 21, 22а, 23б, 29а;
  • проспект Петра Григоренко: 11а, 15/1, 17;
  • улица Бригады Хартия: 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8/1, 10, 11/2;
  • улица Каденюка: 9, 9/2, 11, 11/1, 11/3, 13, 13а, 13/4, 13/5, 13/6, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 13/9, 15 17, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 22а, 23, 25, 27, 36.

Напомним, ночью 31 октября РФ атаковала Лозовскую громаду, сообщил мэр Сергей Зеленский. По его данным, значительная часть жителей осталась без света. А вот ситуацию с водоснабжением стабилизировали – смогли предусмотреть достаточный объем альтернативного питания и топлива.

Читайте также: Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября

Автор: Виктория Яковенко
