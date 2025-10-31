Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
У суботу, 1 листопада, з 08:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Немишлянського району, повідомили в АТ «Харківобленерго».
У цей час на електромережах проводитимуть невідкладний ремонт, пояснили енергетики.
Світла не буде за такими адресами:
- проїзд Стадіонний: 2/2, 2/4, 4, 4/4, 4/3, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6/5, 6/8, 7, 8, 8/4, 8/5, 9, 10, 10/1, 11, 11/2, 12/1, 12/2а, 13, 14, 14/3, 17/1, 17, 17а, 19, 21, 23;
- вулиця Харківських Дивізій: 14, 14к, 11, 13, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 19/1, 21, 22а, 23б, 29а;
- проспект Петра Григоренка: 11а, 15/1, 17;
- вулиця Бригади Хартія: 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8/1, 10, 11/2;
- вулиця Каденюка: 9, 9/2, 11, 11/1, 11/3, 13, 13а, 13/4, 13/5, 13/6, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 13/9, 15, 15/2, 17а, 17/1, 17, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 22а, 23, 25, 27, 36.
Нагадаємо, вночі 31 жовтня РФ атакувала Лозівську громаду, повідомив мер Сергій Зеленський. За його даними, значна частина мешканців залишилася без світла. А ось ситуацію з водопостачанням стабілізували – змогли передбачити достатній обсяг альтернативного харчування та палива.
