Стало известно, во сколько откроют станцию ​​метро «Победа»

Общество 17:34   01.11.2025
Виктория Яковенко
В Харькове станцию ​​метро «Победа» откроют для обслуживания пассажиров с 18:00.

Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, станция «Победа» была закрыта в Харькове сегодня, 1 ноября. То есть она не обслуживала пассажиров, однако люди могли использовать ее в качестве укрытия во время тревог. Поезда курсировали от станции «Метростроителей» до «Алексеевской» и обратно. При этом график движения выходного дня Алексеевской линией оставался без изменений, за исключением отправки с «Победы». На период закрытия станции между ней и Алексеевской курсировал временный троллейбусный маршрут. Причины закрытия не уточняли.

Автор: Виктория Яковенко
