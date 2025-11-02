Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове

1 ноября на платформе станции «Победа» состоялись торжества по случаю 25-летия 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

На мероприятие пришли воины бригады, командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый и другие военные командиры, руководители громад области и духовенство, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Для Харькова 92-я ОШБр – это мощный символ города. Для Харьковщины – это сила, которая держала 120 километров фронта в 2022 году. И сегодня прочно стоит на защите украинской земли. Среди гражданских есть устойчивое мнение: если рядом 92-я бригада – город будет непоколебимым. Военные же говорят: когда на подкрепление приходит 92-я ОШБр, всем становится спокойнее. Они написали свою 25-летнюю историю кровью, потом и победами. И сегодня продолжают творить историю несокрушимой украинской армии», – подчеркнул Синегубов.

Он также напомнил некоторые факты из истории бригады:

▪️ с началом агрессии РФ в 2014 году подразделение защищало Харьковскую область, участвовало в боях под Иловайском и на Луганском направлении;

▪️ с 24 февраля 2022 года бригада уже освободила от оккупантов более 30 населенных пунктов;

▪️ в 2023 году 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко официально стала штурмовой;

▪️13 военнослужащих бригады удостоены звания Героя Украины, шестеро – посмертно.

Как сообщала МГ «Объектив», станция «Победа» была закрыта в Харькове 1 ноября. Она не обслуживала пассажиров, однако люди могли использовать ее в качестве укрытия во время тревог. Поезда курсировали от станции «Метростроителей» до «Алексеевской» и обратно. Открыли станцию для пассажиров в 18:00.