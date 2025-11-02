КАБи, «шахеди» і FPV летіли на Харківщину, є загиблий – зведення Синєгубова
Тринадцять населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів минулої доби. У селі Подоли Курилівської громади загинув 54-річний чоловік, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, росіяни застосували проти регіону п’ять КАБів, шість БпЛА типу «Шахед», 14 БпЛА типу «Герань-2», чотири FPV-дрони та ще два БпЛА, тип яких встановлюють.
У Богодухівському районі пошкоджені приватний будинок, гараж, автомобіль, два трактори (с. Шуби), два приватні будинки, електромережі (с. Івашки), приватний будинок, електромережі (с. Клинова-Новоселівка);
У Куп’янському районі пошкоджені вантажний автомобіль (с. Семенівка) та багатоквартирний будинок (с. Зелений Гай);
У Лозівському районі пошкоджені електромережі (сел. Близнюки, с. Нововолодимирське).
Внаслідок вибуху невідомого предмету біля селища Кутузівка Вільхівської громади постраждав 39-річний чоловік.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 12 разів атакували російські військові у Харківській області минулої доби. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського. На Куп’янському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Оборонці зупинили штурмові дії росіян поблизу Піщаного.
