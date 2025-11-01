Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключений света в регионе на 2 ноября.

Как сообщают энергетики, в соответствии с распоряжением Укрэнерго с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы в воскресенье с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 16:00 до 19:00 – 1,5 очереди, а с 19:00 до 22:00 – 1 очередь.

Узнать свою очередь можно из списка населённых пунктов и улиц. Согласно графику на 2 ноября:

1.1 не выключается

1.2 16:00–19:00

2.1 16:00-19:00

2.2 15:00-19:00

3.1, 3.2 – не выключаются

4.1 08:00–11:00; 19:00–22:00

4.2 19:00-22:00

5.1, 5.2, 6.1, 6.2 – не выключаются.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Читайте также: Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области