Як відключатимуть світло на Харківщині 2 листопада: графік обленерго

В АТ «Харківобленерго» опублікували графік відключень світла в регіоні на 2 листопада.

Як повідомляють енергетики, відповідно до розпорядження Укренерго з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми у неділю з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 16:00 застосовуватиметься 0,5 черги відключень, з 16:00 до 19:00 – 1,5 черги, а з 19:00 до 22:00 – 1 черга.

Дізнатися свою чергу можна зі списку населених пунктів та вулиць. Згідно з графіком на 2 листопада:

1.1 не вимикається

1.2 16:00-19:00

2.1 16:00-19:00

2.2 15:00-19:00

3.1, 3.2 – не вимикаються

4.1 08:00-11:00; 19:00-22:00

4.2 19:00-22:00

5.1, 5.2, 6.1, 6.2 – не вимикаються.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: Небезпечна погода буде у неділю в Харкові та області