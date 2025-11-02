Live
Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам

Происшествия 22:43   02.11.2025
Виктория Яковенко
Елена Нагорная
Около 22:10 в Харькове слышали серию взрывов.

Обновлено в 22:43. В Индустриальном районе, предварительно, попадание по открытой территории без последствий и пострадавших.

Обновлено в 22:39. Еще один «прилет», по предварительной информации, зафиксировали в Киевском районе.

«Информация о пострадавших не поступала. На проверку выехали подразделения ГСЧС», — сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 22:22. Информация о пострадавших в результате удара КАБом по Индустриальному району не поступала, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

22:16. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударил КАБ. Предварительно, «прилет» в Индустриальном районе.

О пусках КАБ в направлении Харькова предупреждали в Воздушных силах ВСУ в 22:07.

Быть в укрытиях призывал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Как сообщала МГ «Объектив», накануне Терехов информировал, что в октябре россияне нанесли 80 ударов по городу, более половины – с помощью разных типов БпЛА. Также применял управляемые авиабомбы и испытывал новую тактику атак FPV-дронами. В результате ударов пострадали 109 человек, среди них – трое детей. Погиб один человек – коммунальщик, который 22 октября в момент атаки на детсад убирал улицу.

Читайте также: Лозовая без света: на рассвете РФ атаковала критическую инфраструктуру

Автор: Виктория Яковенко, Елена Нагорная
