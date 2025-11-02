Взрывы в Харькове: КАБы ударили по Индустриальному и Киевскому районам

Около 22:10 в Харькове слышали серию взрывов.

Обновлено в 22:43. В Индустриальном районе, предварительно, попадание по открытой территории без последствий и пострадавших.

Обновлено в 22:39. Еще один «прилет», по предварительной информации, зафиксировали в Киевском районе.

«Информация о пострадавших не поступала. На проверку выехали подразделения ГСЧС», — сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 22:22. Информация о пострадавших в результате удара КАБом по Индустриальному району не поступала, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

22:16. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударил КАБ. Предварительно, «прилет» в Индустриальном районе.

О пусках КАБ в направлении Харькова предупреждали в Воздушных силах ВСУ в 22:07.

Быть в укрытиях призывал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.