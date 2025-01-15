Вранці РФ атакувала газову інфраструктуру Харківщини – Повітряні сили ЗСУ
Про результати ранкової масованої атаки РФ поінформували українські захисники неба.
У Повітряних силах уточнили, що вранці противник атакував об’єкти української енергетики. Зокрема, росіяни випустили снаряди по газовій інфраструктурі Харківської, Львівської та Івано-Франківської області.
“На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів”, – зазначили у Повітряних силах.
Станом на 10:30, за даними ЗСУ, вдалося збити 77 цілей РФ:
– 23 крилаті ракети Х-101, Х-55см;
– 3 крилаті ракети «Калібр»;
– 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
– 47 ударних БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Нагадаємо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження та закликав стежити за офіційними повідомленнями. станом на 09:00 в областях, де раніше запровадили аварійні відключення світла, ситуація стабілізувалася. А графіки вже скасували.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати ранкової масованої атаки РФ поінформували українські захисники неба.".