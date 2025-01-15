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Ту-95мс випустили ракети по Україні: що відомо

Події 09:34   15.01.2025
Оксана Горун
Ту-95мс випустили ракети по Україні: що відомо

Вранці 15 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний удар по Україні, в частині регіонів уже запровадили екстрені відключення електрики.

Доповнено о 09:09. Начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури на Прикарпатті.

“В області працювали Сили ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація – під контролем”, — написала вона.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець тим часом поінформував про збитий над територією області “шахед”. Уламки пошкодили вікна у двох будинках та машину.

08:25. Про зліт російської стратегічної авіації – літаків Ту-95мс Повітряні сили ЗСУ попередили о 02:57 ранку.

А о 05:53 послідовно почали оголошувати про ракетну небезпеку в різних регіонах України. Поступово забарвилася вся карта тривог. Починаючи з 6-ї ранку, ПС ЗСУ інформували про рух керованих ракет та балістики над територією країни. У тому числі кілька повідомлень стосувалися руху ракет у бік Харкова та над територією Харківської області. Поступово повітряні цілі перемістилися на захід України. Про небезпеку ударів ПС ЗСУ “персонально” інформували Стрий, Коломию та Івано-Франківськ.

Вибухи чули мешканці Львівської, Хмельницької та Івано-Франківської областей (а також у самому Івано-Франківську). Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в області працює ППО. Прильотів по місту не фіксували.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що над територією області були ворожі ракети.

“Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У шести областях введено аварійні відключення, однак Львова в цьому списку поки немає”, – написав Садовий.

Міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував, що у зв’язку з масованою ракетною атакою в Україні запровадили превентивні відключення електрики. У НЕК “Укренерго” уточнили, яких областей вони торкнуться.

О 08:13 розпочалися відбої тривоги по регіонах.

Читайте також: Вибухи чули в Харкові: були пуски КАБів, що відомо

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 09:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 15 січня армія РФ здійснила черговий масований ракетний удар по Україні, в частині регіонів уже запровадили екстрені відключення електрики".