Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо (доповнюється)

Харків’яни, починаючи з 16:50, чули вибухи. Відомо про “прильоти” в Малоданилівській громаді.

Доповнено о 17:22. Сьогодні близько 17:00 росіяни вдарили по селу Лісне Малоданилівської громади, повідомила ХОВА.

Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Профільні служби працюють на місці події.

Доповнено о 17:01. Ще один вибух чуло чутно в Харкові. Він пролунав близько 16:55. До цього у ПС ЗСУ попереджали про КАБи у напрямку Харкова.

«Дуже гучно в одному з населених пунктів громади повторно. Будьте обережні», – написав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

16:52. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко також попереджав про загрозу ударів КАБами та закликав бути в укриттях.

«Прильоти» по території громади. Будьте уважні та обережні, повторні пуски», – повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.