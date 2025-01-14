Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)

Харьковчане начиная с 16:50 слышали взрывы. Известно о «прилетах» в Малоданиловской громаде.

Дополнено в 17:22. Сегодня около 17:00 россияне ударили по селу Лесное Малоданиловской общины, сообщила ХОВА.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Профильные службы работают на месте происшествия.

Дополнено в 17:01. Еще один взрыв было слышно в Харькове. Он раздался около 16:55. До этого в ВС ВСУ предупреждали о КАБах в направлении Харькова.

«Очень громко в одном из населенных пунктов громады повторно. Будьте осторожны», — написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

16:52. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко также предупреждал об угрозе ударов КАБ и призывал быть в укрытиях.

«Прилеты» по территории громады. Будьте внимательны и осторожны, повторные пуски», – сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.