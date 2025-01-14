Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)
Харьковчане начиная с 16:50 слышали взрывы. Известно о «прилетах» в Малоданиловской громаде.
Дополнено в 17:22. Сегодня около 17:00 россияне ударили по селу Лесное Малоданиловской общины, сообщила ХОВА.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Профильные службы работают на месте происшествия.
Дополнено в 17:01. Еще один взрыв было слышно в Харькове. Он раздался около 16:55. До этого в ВС ВСУ предупреждали о КАБах в направлении Харькова.
«Очень громко в одном из населенных пунктов громады повторно. Будьте осторожны», — написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
16:52. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко также предупреждал об угрозе ударов КАБ и призывал быть в укрытиях.
«Прилеты» по территории громады. Будьте внимательны и осторожны, повторные пуски», – сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, кабы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 17:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане начиная с 16:50 слышали взрывы. Известно о «прилетах» в Малоданиловской громаде.".