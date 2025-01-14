Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)

Происшествия 17:22   14.01.2025
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Харьковчане начиная с 16:50 слышали взрывы. Известно о «прилетах» в Малоданиловской громаде.

Дополнено в 17:22. Сегодня около 17:00 россияне ударили по селу Лесное Малоданиловской общины, сообщила ХОВА.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Профильные службы работают на месте происшествия.

Дополнено в 17:01. Еще один взрыв было слышно в Харькове. Он раздался около 16:55. До этого в ВС ВСУ предупреждали о КАБах в направлении Харькова.

«Очень громко в одном из населенных пунктов громады повторно. Будьте осторожны», — написал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

16:52. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко также предупреждал об угрозе ударов КАБ и призывал быть в укрытиях.

«Прилеты» по территории громады. Будьте внимательны и осторожны, повторные пуски», – сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
14.01.2025, 16:22
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)
14.01.2025, 17:22
Новости Харькова — главное за 14.01: нападение на ТЦК, слышны взрывы
Новости Харькова — главное за 14.01: нападение на ТЦК, слышны взрывы
14.01.2025, 17:34
Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности
Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности
14.01.2025, 15:16
Россияне атаковали Харьковское направление из авиации – Генштаб ВСУ
Россияне атаковали Харьковское направление из авиации – Генштаб ВСУ
14.01.2025, 17:33
В метро Харькова — новые графики движения поездов: где их посмотреть
В метро Харькова — новые графики движения поездов: где их посмотреть
14.01.2025, 12:36

Новости по теме:

18:10
Взрывы слышали в Харькове: РФ ударила по Слатино и Золочеву (дополняется)
12:50
РФ атаковала Украину ракетами и «Шахедами»: сбито 113 целей, что известно
06:16
В Харькове — многочисленные взрывы: информация Терехова и Синегубова
20:54
Новости Харькова — главное 21.12: бой идет у Казачьей Лопани, Тайра в «Хартии»
12:33
«Люди могут видеть вспышки из своих домов» — Терехов призвал быть осторожными

Вы читали новость: «Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 17:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане начиная с 16:50 слышали взрывы. Известно о «прилетах» в Малоданиловской громаде.".