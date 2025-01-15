Ту-95мс выпустили ракеты по Украине: что известно (обновлено)

Утром 15 января армия РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине, в части регионов уже ввели экстренные отключения электричества.

Дополнено в 09:34. Во Львовской области есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

«К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся», — отметил он.

Над Хмельницкой областью силы ПВО уничтожили четыре враждебные цели. Места падения обломков еще ищут. Информации о пострадавших нет, сообщил начальник местной ОВА Сергей Тюрин.

Дополнено в 09:09. Начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что враг целился по объектам критической инфраструктуры в Прикарпатье.

«В области работали Силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация – под контролем», — написала она.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец тем временем проинформировал о сбитом над территорией области «шахеде». Обломки повредили окна в двух домах и машину.

08:25. О взлете российской стратегической авиации — самолетов Ту-95мс Воздушные силы ВСУ предупредили в 02:57 утра.

А в 05:53 последовательно начали объявлять о ракетной опасности в различных регионах Украины. Постепенно окрасилась вся карта тревог. Начиная с 6 утра, ВС ВСУ информировали о движении управляемых ракет и баллистики над территорией страны. В том числе несколько сообщений касались движения ракет в сторону Харькова и над территорией Харьковской области. Постепенно воздушные цели переместились на запад Украины. Об опасности ударов ВС ВСУ «персонально» информировали Стрый, Коломыю и Ивано-Франковск.

Взрывы слышали жители Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей (а также в самом Ивано-Франковске). Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в области работает ПВО. Прилетов по городу не фиксировали.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что над территорией области были вражеские ракеты.

«Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В шести областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет», — написал Садовый.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал, что в связи с массированной ракетной атакой в Украине ввели превентивные отключения электричества. В НЭК «Укрэнерго» уточнили, каких областей они коснутся.

В 08:13 начались отбои тревоги по регионам.