Ту-95мс выпустили ракеты по Украине: что известно (обновлено)
Утром 15 января армия РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине, в части регионов уже ввели экстренные отключения электричества.
Дополнено в 09:34. Во Львовской области есть попадания в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
«К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся», — отметил он.
Над Хмельницкой областью силы ПВО уничтожили четыре враждебные цели. Места падения обломков еще ищут. Информации о пострадавших нет, сообщил начальник местной ОВА Сергей Тюрин.
Дополнено в 09:09. Начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что враг целился по объектам критической инфраструктуры в Прикарпатье.
«В области работали Силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация – под контролем», — написала она.
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец тем временем проинформировал о сбитом над территорией области «шахеде». Обломки повредили окна в двух домах и машину.
08:25. О взлете российской стратегической авиации — самолетов Ту-95мс Воздушные силы ВСУ предупредили в 02:57 утра.
А в 05:53 последовательно начали объявлять о ракетной опасности в различных регионах Украины. Постепенно окрасилась вся карта тревог. Начиная с 6 утра, ВС ВСУ информировали о движении управляемых ракет и баллистики над территорией страны. В том числе несколько сообщений касались движения ракет в сторону Харькова и над территорией Харьковской области. Постепенно воздушные цели переместились на запад Украины. Об опасности ударов ВС ВСУ «персонально» информировали Стрый, Коломыю и Ивано-Франковск.
Взрывы слышали жители Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей (а также в самом Ивано-Франковске). Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в области работает ПВО. Прилетов по городу не фиксировали.
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что над территорией области были вражеские ракеты.
«Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В шести областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет», — написал Садовый.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал, что в связи с массированной ракетной атакой в Украине ввели превентивные отключения электричества. В НЭК «Укрэнерго» уточнили, каких областей они коснутся.
В 08:13 начались отбои тревоги по регионам.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 января армия РФ осуществила очередной массированный ракетный удар по Украине, в части регионов уже ввели экстренные отключения электричества".