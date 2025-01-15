Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

Аварийные отключения света начались на Харьковщине – «Укрэнерго»

Происшествия 08:09   15.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Аварийные отключения света начались на Харьковщине – «Укрэнерго» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что в ряде регионов Украины начали отключать свет, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В связи с массированной ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения», – написали энергетики.

Тем временем ситуацию в электроснабжением в стране прокомментировал также министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями», – написал Галущенко.

Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы.

Читайте также: Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная ракетная атака
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная ракетная атака
15.01.2025, 09:03
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
14.01.2025, 16:22
Ту-95мс выпустили ракеты по Украине: что известно (обновлено)
Ту-95мс выпустили ракеты по Украине: что известно (обновлено)
15.01.2025, 09:09
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
15.01.2025, 08:42
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно
14.01.2025, 17:22
«Услуга» стоила 50 тыс грн: что предлагал житель области и почему его ждет суд
«Услуга» стоила 50 тыс грн: что предлагал житель области и почему его ждет суд
15.01.2025, 09:33

Новости по теме:

17:22
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно
18:10
Взрывы слышали в Харькове: РФ ударила по Слатино и Золочеву (дополняется)
12:50
РФ атаковала Украину ракетами и «Шахедами»: сбито 113 целей, что известно
06:16
В Харькове — многочисленные взрывы: информация Терехова и Синегубова
20:54
Новости Харькова — главное 21.12: бой идет у Казачьей Лопани, Тайра в «Хартии»

Вы читали новость: «Аварийные отключения света начались на Харьковщине – «Укрэнерго»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в ряде регионов Украины начали отключать свет, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".