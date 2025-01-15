Аварийные отключения света начались на Харьковщине – «Укрэнерго»

О том, что в ряде регионов Украины начали отключать свет, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В связи с массированной ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения», – написали энергетики.

Тем временем ситуацию в электроснабжением в стране прокомментировал также министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями», – написал Галущенко.

Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы.