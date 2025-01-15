Аварийные отключения света начались на Харьковщине – «Укрэнерго»
О том, что в ряде регионов Украины начали отключать свет, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«В связи с массированной ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения», – написали энергетики.
Тем временем ситуацию в электроснабжением в стране прокомментировал также министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями», – написал Галущенко.
Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, прилеты, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в ряде регионов Украины начали отключать свет, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".