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Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – “Укренерго”

Події 08:09   15.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – “Укренерго” Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, що в низці регіонів України почали відключати світло, повідомили у НЕК “Укренерго”.

“У зв’язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення“, – написали енергетики.

Тим часом ситуацію з електропостачанням у країні прокоментував також міністр енергетики Герман Галущенко.

“У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження.
Слідкуйте за офіційними повідомленнями”, – написав Галущенко.

Нагадаємо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи.

Читайте також: Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в низці регіонів України почали відключати світло, повідомили у НЕК “Укренерго”.".