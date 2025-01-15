Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині – “Укренерго”

Про те, що в низці регіонів України почали відключати світло, повідомили у НЕК “Укренерго”.

“У зв’язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення“, – написали енергетики.

Тим часом ситуацію з електропостачанням у країні прокоментував також міністр енергетики Герман Галущенко.

“У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями”, – написав Галущенко.

Нагадаємо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи.