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Утром РФ атаковала газовую инфраструктуру Харьковщины – Воздушные силы ВСУ

Происшествия 11:41   15.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром РФ атаковала газовую инфраструктуру Харьковщины – Воздушные силы ВСУ

О результатах утренней массированной атаки РФ проинформировали украинские защитники неба.

В Воздушных силах уточнили, что утром противник атаковал объекты украинской энергетики. В частности, россияне выпустили снаряды по газовой инфраструктуре Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской области.

«К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов», – отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 10:30, во данным ВСУ, удалось сбить 77 целей РФ:

– 23 крылатые ракеты Х-101, Х-55см;

— 3 крылатые ракеты «Калибр»;

— 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

— 47 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы. Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения и призвал следить за официальными сообщениями. По состоянию на 09:00 в областях, где ранее ввели аварийные отключения света, ситуация стабилизировалась. А графики уже отменили.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 11:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах утренней массированной атаки РФ проинформировали украинские защитники неба.".