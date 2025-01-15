Графики аварийных отключений отменили в семи областях: ситуация на Харьковщине

Какая ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на утро 15 января, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Энергетики уточнили, что по состоянию на 09:00 в областях, где ранее ввели аварийные отключения света, ситуация стабилизировалась. А графики уже отменили.

«В результате утренней массированной ракетной атаки на объекты энергетики вынужденно вводились графики аварийных отключений в семи областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской», – уточнили в «Укрэнерго».

Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы. Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения и призвал следить за официальными сообщениями.