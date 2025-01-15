Графики аварийных отключений отменили в семи областях: ситуация на Харьковщине
Какая ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на утро 15 января, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Энергетики уточнили, что по состоянию на 09:00 в областях, где ранее ввели аварийные отключения света, ситуация стабилизировалась. А графики уже отменили.
«В результате утренней массированной ракетной атаки на объекты энергетики вынужденно вводились графики аварийных отключений в семи областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской», – уточнили в «Укрэнерго».
Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы. Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения и призвал следить за официальными сообщениями.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: НЭК "Укрэнерго", отключения света, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какая ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на утро 15 января, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".