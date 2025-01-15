Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

Графики аварийных отключений отменили в семи областях: ситуация на Харьковщине

Общество 11:20   15.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Графики аварийных отключений отменили в семи областях: ситуация на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Какая ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на утро 15 января, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Энергетики уточнили, что по состоянию на 09:00 в областях, где ранее ввели аварийные отключения света, ситуация стабилизировалась. А графики уже отменили.

«В результате утренней массированной ракетной атаки на объекты энергетики вынужденно вводились графики аварийных отключений в семи областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской», – уточнили в «Укрэнерго».

Напомним, ночью в 02:57 Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95 мс на территории РФ. После чего «покраснела» вся Украина, а СОУ предупредили о массированной ракетной атаке. Харьковщина стала одной из первых областей, куда полетели снаряды оккупантов. Россияне запускали ракеты, авиабомбы и баллистику, в разных городах раздавались взрывы. Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения и призвал следить за официальными сообщениями.

Читайте также: Ту-95мс выпустили ракеты по Украине: что известно (обновлено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
14.01.2025, 16:22
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
15.01.2025, 08:42
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная ракетная атака
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная ракетная атака
15.01.2025, 12:24
Утром РФ атаковала газовую инфраструктуру Харьковщины – Воздушные силы ВСУ
Утром РФ атаковала газовую инфраструктуру Харьковщины – Воздушные силы ВСУ
15.01.2025, 11:41
Аварийные отключения света начались на Харьковщине – «Укрэнерго»
Аварийные отключения света начались на Харьковщине – «Укрэнерго»
15.01.2025, 08:09
Утром пенсионерка погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
Утром пенсионерка погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
15.01.2025, 12:29

Новости по теме:

14:41
В «Укрэнерго» украли 58 млн: подозревают экс-замглавы Харьковского облсовета
22:49
Кудрицкого уволили из Укрэнерго, ведь ОП хочет централизировать власть — FT
18:41
28 августа свет будут отключать по всей стране, в том числе на Харьковщине
21:15
Названы области, где 27 августа могут отключать свет: чего ждать Харьковщине
17:54
Ситуация улучшается: во вторник украинцам не планируют отключать свет

Вы читали новость: «Графики аварийных отключений отменили в семи областях: ситуация на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какая ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на утро 15 января, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".