Графіки аварійних відключень скасували у семи областях: ситуація на Харківщині

Яка ситуація в енергосистемі України станом на ранок 15 січня, повідомили у НЕК “Укренерго”.

Енергетики уточнили, що станом на 09:00 в областях, де раніше запровадили аварійні відключення світла, ситуація стабілізувалася. А графіки вже скасували.

“Внаслідок ранкової масованої ракетної атаки на об’єкти енергетики – вимушено запроваджувались графіки аварійних відключень у семи областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській”, – уточнили в “Укренерго”.

Нагадаємо, вночі о 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 мс на території РФ. Після чого “почервоніла” вся Україна, а СОУ попередили про масовану ракетну атаку. Харківщина стала однією із перших областей, куди полетіли снаряди окупантів. Росіяни запускали ракети, авіабомби та балістику, у різних містах лунали вибухи. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що у зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження та закликав стежити за офіційними повідомленнями.