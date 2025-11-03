Газ відключать в одному з районів Харкова у середу: адреси
5 листопада фахівці проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».
У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:
- вул. Біологічна буд. 1-Б, 1-А,
- вул. Староверещаківська буд. 2,
- вул. Олійняківська буд. 4, 6, 6-А, 8,
- вул. Диканівська буд. 11, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33,
- вул. Лелюківська буд. 7, 10, 11-А, 11, 12, 13, 13-А, 14, 16, 20,
- пров. Біологічний буд. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25,
- вул.Ямпільська буд. 6-А, 6-Б, 7, 7/12, 9, 12/2, 14,
- вул. Пост 6 км буд. 2.
Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.
Нагадаємо, 4 листопада без блакитного палива залишаться споживачі у Немишлянському районі. У Харківській міській філії «Газмережі» інформували, що там також проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, новини Харкова, отключат;
