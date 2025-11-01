В одному з районів Харкова відключать газ: дата й адреси

4 листопада фахівці проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Немишлянському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:

в’їзд. Комунальний буд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

вул. Ковтуна буд. 37,

проїзд. Комунальний буд. 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27,

просп. Льва Ландау буд. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов заявив: станом на сьогодні Харківській області газу вистачає. «Це на сьогоднішній час, на цю хвилину. Далі, у нас на першому місці військові ризики. Щодо початку опалювального сезону, щодо його проходження, жодних застережень у нас немає», – сказав він під час брифінгу.