Live
  • Сб 01.11.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

В одном из районов Харькова отключат газ: дата и адреса

Общество 11:37   01.11.2025
Виктория Яковенко
В одном из районов Харькова отключат газ: дата и адреса

4 ноября специалисты проведут работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в Немышлянском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

  • въезд Коммунальный дом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
  • ул. Ковтуна дом. 37,
  • проезд. Коммунальный дом. 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27,
  • просп. Льва Ландау дом. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173.

Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявил: по состоянию на сегодняшний день Харьковской области газа хватает. «Это на сегодняшний день, на эту минуту. Далее у нас на первом месте военные риски. Относительно начала отопительного сезона по его прохождению никаких предостережений у нас нет», — сказал он во время брифинга.

Читайте также: В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса
31.10.2025, 12:05
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
Будет ли дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
31.10.2025, 19:13
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
31.10.2025, 16:08
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
01.11.2025, 07:42
Новости Харькова – главное 1 ноября: как прошел Хэллоуин, смертельные пожары
Новости Харькова – главное 1 ноября: как прошел Хэллоуин, смертельные пожары
01.11.2025, 12:26
В Харькове расселяют переселенцев, которые жили в модульном городке
В Харькове расселяют переселенцев, которые жили в модульном городке
01.11.2025, 12:22

Новости по теме:

29.10.2025
Начался отопительный: хватает ли Харькову и области газа (видео)
28.10.2025
В четверг в Немышлянском районе отключат газ
27.10.2025
Завтра жители Берестина будут без газа – когда и кто
23.10.2025
Из-за обстрелов РФ жители Изюмщины были без газа
20.10.2025
Часть Киевского района останется без газа – причина (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В одном из районов Харькова отключат газ: дата и адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 11:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 ноября специалисты проведут работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в Немышлянском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».".