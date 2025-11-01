В одном из районов Харькова отключат газ: дата и адреса
4 ноября специалисты проведут работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в Немышлянском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- въезд Коммунальный дом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
- ул. Ковтуна дом. 37,
- проезд. Коммунальный дом. 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27,
- просп. Льва Ландау дом. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 173.
Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов заявил: по состоянию на сегодняшний день Харьковской области газа хватает. «Это на сегодняшний день, на эту минуту. Далее у нас на первом месте военные риски. Относительно начала отопительного сезона по его прохождению никаких предостережений у нас нет», — сказал он во время брифинга.
Читайте также: В субботу в Харькове закроют одну из станций метро: как будут ходить поезда
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, новости Харькова, отключат;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В одном из районов Харькова отключат газ: дата и адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 11:37;