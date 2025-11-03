Як вимикатимуть світло завтра, 4 листопада, у Харкові й області: графік
У вівторок, 4 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».
Погодинні вимкнення діятимуть відповідно до розпорядження НЕК «Укренерго» щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми.
З 08:00 до 11:00 застосують 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 – 1 черга, з 18:00 до 20:00 – 1,5 черги.
Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.1 19:00-20:00
2.2 08:00-11:00
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 – не вимикаються
5.2 18:00-19:00
6.1 15:00-19:00
6.2 15:00-19:00
Дізнатися про свою підчергу можна тут.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому «Харківобленерго» радить слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах
