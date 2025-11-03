Live
Когда будут выключать свет завтра, 4 ноября, в Харькове и области: график

Общество 21:29   03.11.2025
Оксана Якушко
Когда будут выключать свет завтра, 4 ноября, в Харькове и области: график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Во вторник, 4 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Почасовые отключения используют в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.

С 08:00 до 11:00 применят 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1 очередь, с 18:00 до 20:00 – 1,5 очереди.

Таким образом, часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.1 19:00-20:00
2.2 08:00-11:00
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 – не выключаются
5.2 18:00-19:00
6.1 15:00-19:00
6.2 15:00-19:00

Узнать свою подочередь можно здесь.

Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому «Харьковоблэнерго» советует следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Автор: Оксана Якушко
