Когда будут выключать свет завтра, 4 ноября, в Харькове и области: график
Во вторник, 4 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».
Почасовые отключения используют в соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», чтобы обеспечить стабильную работу Объединенной энергосистемы.
С 08:00 до 11:00 применят 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1 очередь, с 18:00 до 20:00 – 1,5 очереди.
Таким образом, часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 19:00-22:00
1.2 19:00-22:00
2.1 19:00-20:00
2.2 08:00-11:00
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 – не выключаются
5.2 18:00-19:00
6.1 15:00-19:00
6.2 15:00-19:00
Узнать свою подочередь можно здесь.
Для промышленности и бизнеса с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому «Харьковоблэнерго» советует следить за обновлениями на официальных ресурсах.
Читайте также: Как уклонист сбежал от копов на рынке «Барабашово» в Харькове: подробности 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: график отключения, світло, свет, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Когда будут выключать свет завтра, 4 ноября, в Харькове и области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 21:29;