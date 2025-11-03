Як ухилянт утік від копів на ринку «Барабашово» у Харкові: подробиці📹

У Харкові правоохоронці встановлюють обставини втечі ухилянта біля станції метро “Академіка Барабашова”, повідомила Нацполіція.

3 листопада, близько 11 години, на станції метро «Академіка Барабашова» наряд поліції вибірково перевіряв документи громадян.

Під час перевірки військово-облікових документів поліціянти встановили, що 44-річний чоловік перебуває у розшуку як ухилянт.

Чоловік відмовився добровільно пройти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тому його затримали.

На місце події викликали адвоката. Після прибуття юрист ознайомився з підставами для затримання, перевірив законність дій поліціянтів і погодився, що чоловіка мають везти до ТЦК.

«Але окремі громадяни, ймовірно працівники торгівельного центру «Барабашово», почали безпідставно перешкоджати законним діям поліціянтів. У ході інциденту виникла штовханина, під час якої затриманому вдалося втекти», – повідомили в Нацполіції.

Тому ухилянт тимчасово уникнув відповідальності за порушення вимог мобілізаційного законодавства.

За фактом події розпочали службове розслідування.

Відео: Труха