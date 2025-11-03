Live
Під суд підуть двоє підлітків, що до смерті забили чоловіка у Харкові

Події 17:31   03.11.2025
Оксана Якушко
Справу двох підлітків, що вчинили у вересні 2025 року бійку зі смертельним фіналом, передали до суду, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У вересні 2025 року в Індустріальному районі Харкова сталася сварка, що швидко переросла у бійку, між двома 16-річними хлопцями й 22-річним чоловіком.

Один із підлітків ударив чоловіка в обличчя, через що той упав на землю. Підліток продовжив гамселити лежачого. Юнаки завдали чоловіку не менше шести ударів руками та ногами по тулубу і чотири – по обличчю.

Попри травми, потерпілий зміг самотужки підвестися, але втратив свідомість після чергового удару. Чоловік помер від отриманих травм.

Керівник Немишлянської окружної прокуратури Харкова затвердив і направив до суду обвинувачення щодо двох неповнолітніх за фактом умисного тяжкого побиття, що спричинило смерть потерпілого.

Обвинувачених тримають під вартою без альтернативи. Їх судитимуть в Індустріальному райсуді Харкова.

Автор: Оксана Якушко
Новини за темою:



