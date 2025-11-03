Live
Под суд пойдут двое подростков, до смерти забивших мужчину в Харькове

Происшествия 17:31   03.11.2025
Оксана Якушко
Под суд пойдут двое подростков, до смерти забивших мужчину в Харькове

Дело двоих подростков, устроивших в сентябре 2025 года драку со смертельным финалом, передали в суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В сентябре 2025 года в Индустриальном районе Харькова произошла ссора, быстро переросшая в драку, между двумя 16-летними парнями и 22-летним мужчиной.

Один из подростков ударил мужчину в лицо, из-за чего тот упал на землю. Подросток продолжил лупить лежащего. Юноши нанесли мужчине не менее шести ударов руками и ногами по туловищу и четыре – по лицу.

Несмотря на травмы, пострадавший смог самостоятельно подняться, но потерял сознание после очередного удара. Мужчина скончался от полученных травм.

Руководитель Немышлянской окружной прокуратуры Харькова утвердил и направил в суд обвинения в отношении двух несовершеннолетних по факту умышленного тяжкого избиения, повлекшего смерть потерпевшего.

Обвиняемых содержат под стражей без альтернативы. Их будут судить в Индустриальном райсуде Харькова.

Автор: Оксана Якушко
