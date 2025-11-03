Что повредили КАБы в Харькове накануне, рассказал Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов информирует: на прошлой неделе враг обстрелял город трижды.
По данным городского головы, РФ выпустила на областной центр два КАБа из УМПБ Д-30 и боеприпас неопределенного типа. Погибших и пострадавших в результате «прилетов» нет.
«Две управляемые авиабомбы вчера вечером попали в открытую местность в Индустриальном районе. Взрывы повредили линии уличного освещения. Коммунальщики уже работают на месте – к вечеру КП «Горсвет» полностью восстановит систему», — отметил мэр.
Терехов добавил, что в течение недели воздушные тревоги в Харькове длились около 50 часов – на 58% меньше, чем в области.
Напомним, накануне, 2 ноября, около 22:00 россияне атаковали Харьков. Враг выпустил КАБ по Индустриальному району. По данным мэра Игоря Терехова, в Индустриальном районе россияне попали по открытой территории. В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что из-за «прилета» загорелось дерево. Огонь охватил два квадратных метра.
