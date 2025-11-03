Що пошкодили КАБи у Харкові напередодні, розповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов інформує: минулого тижня ворог обстріляв місто тричі.

За даними міського голови, РФ випустила на обласний центр два КАБи з УМПБ Д-30 та боєприпас невизначеного типу. Загиблих і постраждалих внаслідок «прильотів» немає.

«Дві керовані авіабомби вчора ввечері влучили у відкриту місцевість в Індустріальному районі. Вибухами пошкодило лінії вуличного освітлення. Комунальники вже працюють на місці – до вечора КП «Міськсвітло» повністю відновить систему», – зазначив мер.

Терехов додав, що протягом тижня повітряні тривоги в Харкові тривали близько 50 годин – на 58% менше, ніж в області.

Нагадаємо, напередодні, 2 листопада, близько 22:00 росіяни атакували Харків. Ворог випустив КАБ по Індустріальному району. За даними мера Ігоря Терехова, в Індустріальному районі росіяни влучили по відкритій території. У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що через «приліт» загорілося дерево. Вогонь охопив два квадратні метри.