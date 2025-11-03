Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов нагадав, що за вказівкою президента Володимира Зеленського 28 жовтня в Харкові та області офіційно стартував опалювальний сезон.

Спочатку, традиційно, тепло почали подавати до об’єктів соціальної сфери, потім ним забезпечували і будинки. Так, за інформацією Синєгубова, у Харкові та області з опаленням вже 258 багатоповерхівок.

“Наразі працюють 99 котелень по області, які обслуговують майже 160 закладів соцсфери – це медичні заклади, це школи, дитячі садочки, там, де вони працюють офлайн або у змішаній формі. Тому цей процес у нас триває. Звичайно, громади розпочинають опалювальний сезон щодо житлового фонду, зважаючи на температурний режим. 24 громади наразі вже стартували після опалювального сезону і наразі набирають свої потужності”, – наголосив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому він зазначив: з огляду на досвід попередніх років, готуються у можливих ударах по інфраструктурних об’єктах, а також – блекаутів.

“Ми працювали над тим, щоб соцсферу, зокрема, медичну допомогу ми не зупинили. Вони всі забезпечені альтернативними джерелами і опалення, і електропостачання. Однак, знову ж таки, прогнозувати ситуацію важко, тому що ворог продовжує бити по і електромережах, і електрогенеруючих підприємствах, і по теплогенеруючих підприємствах. Тому робота щодо сталого проходження опалювального сезону і забезпечення стійкості, вона не припиняється ні на хвилину”, – додав Синєгубов.