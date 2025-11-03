Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом

Суспільство 11:16   03.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов нагадав, що за вказівкою президента Володимира Зеленського 28 жовтня в Харкові та області офіційно стартував опалювальний сезон.  

Спочатку, традиційно, тепло почали подавати до об’єктів соціальної сфери, потім ним забезпечували і будинки. Так, за інформацією Синєгубова, у Харкові та області з опаленням вже 258 багатоповерхівок.

“Наразі працюють 99 котелень по області, які обслуговують майже 160 закладів соцсфери – це медичні заклади, це школи, дитячі садочки, там, де вони працюють офлайн або у змішаній формі. Тому цей процес у нас триває. Звичайно, громади розпочинають опалювальний сезон щодо житлового фонду, зважаючи на температурний режим. 24 громади наразі вже стартували після опалювального сезону і наразі набирають свої потужності”, – наголосив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

При цьому він зазначив: з огляду на досвід попередніх років, готуються у можливих ударах по інфраструктурних об’єктах, а також – блекаутів.

“Ми працювали над тим, щоб соцсферу, зокрема, медичну допомогу ми не зупинили. Вони всі забезпечені альтернативними джерелами і опалення, і електропостачання. Однак, знову ж таки, прогнозувати ситуацію важко, тому що ворог продовжує бити по і електромережах, і електрогенеруючих підприємствах, і по теплогенеруючих підприємствах. Тому робота щодо сталого проходження опалювального сезону і забезпечення стійкості, вона не припиняється ні на хвилину”, – додав Синєгубов.

Читайте також: У Харківській області сьогодні відключатимуть світло – коли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом
Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом
03.11.2025, 11:16
Через удар КАБу в Харкові вирувала пожежа – що горіло, розповіли у ДСНС
Через удар КАБу в Харкові вирувала пожежа – що горіло, розповіли у ДСНС
03.11.2025, 07:59
На два населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби – Генштаб
На два населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби – Генштаб
03.11.2025, 08:12
Новини Харкова – головне 3 листопада: ситуація на фронті, громади без світла
Новини Харкова – головне 3 листопада: ситуація на фронті, громади без світла
03.11.2025, 11:23
Ворог просунувся в Куп’янську, а ЗСУ, ймовірно, на Борівському напрямку – ISW
Ворог просунувся в Куп’янську, а ЗСУ, ймовірно, на Борівському напрямку – ISW
03.11.2025, 07:21
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45

Новини за темою:

31.10.2025
Дрова є? Куди звертатися на Харківщині, щоб не переплачувати перекупникам 📹
29.10.2025
«Процес пішов»: скільки громад включили опалення, чи тепло вже в Харкові 📹
28.10.2025
Опалювальний сезон на Харківщині можна починати – КМУ та Синєгубов (документ)
28.10.2025
На Лозівщині без світла залишаються 4 тисячі абонентів, що з опаленням – ОВА
23.10.2025
Чи розпочнуть опалювальний сезон у Харкові пізніше через удари? Відповідь мера


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 11:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов нагадав, що за вказівкою президента Володимира Зеленського 28 жовтня в Харкові та області офіційно стартував опалювальний сезон.  ".