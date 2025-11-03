Синегубов: отопительный сезон начался 28 октября – сколько домов уже с теплом
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов напомнил, что по указанию президента Владимира Зеленского 28 октября в Харькове и области официально стартовал отопительный сезон.
Вначале, традиционно, тепло начали подавать в объекты социальной сферы, потом – им обеспечивали и дома. Так, по информации Синегубова, в Харькове и области с отоплением уже 258 многоэтажек.
«Сейчас работают 99 котельных по области, которые обслуживают почти 160 заведений соцсферы – это медицинские учреждения, это школы, детские сады, там, где они работают в автономном режиме или в смешанной форме. Потому этот процесс у нас продолжается. Конечно, громады начинают отопительный сезон по жилищному фонду, учитывая температурный режим. 24 громады уже стартовали после отопительного сезона и набирают свои соответствующие мощности», – отметил начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
При этом он акцентировал: учитывая опыт предыдущих годов, готовятся в возможным ударам по инфраструктурным объектам, а также – блекаутам.
«Мы работали над тем, чтобы соцсферу, в частности медицинскую помощь, мы не остановили. Они все снабжены альтернативными источниками и отопления, и электроснабжения. Однако, опять же, прогнозировать ситуацию трудно, потому что враг продолжает избивать по и электросетям, и электрогенерирующим предприятиям, и по теплогенерирующим предприятиям. Поэтому работа по устойчивому прохождению отопительного сезона и обеспечению устойчивости, она не прекращается ни на минуту», – добавил Синегубов.
Читайте также: В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов: отопительный сезон начался 28 октября – сколько домов уже с теплом», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 11:16;