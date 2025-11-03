Live
Синегубов: отопительный сезон начался 28 октября – сколько домов уже с теплом

Общество 11:16   03.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: отопительный сезон начался 28 октября – сколько домов уже с теплом Фото: пресс-служба ХОВА

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов напомнил, что по указанию президента Владимира Зеленского 28 октября в Харькове и области официально стартовал отопительный сезон.  

Вначале, традиционно, тепло начали подавать в объекты социальной сферы, потом – им обеспечивали и дома. Так, по информации Синегубова, в Харькове и области с отоплением уже 258 многоэтажек.

«Сейчас работают 99 котельных по области, которые обслуживают почти 160 заведений соцсферы – это медицинские учреждения, это школы, детские сады, там, где они работают в автономном режиме или в смешанной форме. Потому этот процесс у нас продолжается. Конечно, громады начинают отопительный сезон по жилищному фонду, учитывая температурный режим. 24 громады уже стартовали после отопительного сезона и набирают свои соответствующие мощности», – отметил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

При этом он акцентировал: учитывая опыт предыдущих годов, готовятся в возможным ударам по инфраструктурным объектам, а также – блекаутам.

«Мы работали над тем, чтобы соцсферу, в частности медицинскую помощь, мы не остановили. Они все снабжены альтернативными источниками и отопления, и электроснабжения. Однако, опять же, прогнозировать ситуацию трудно, потому что враг продолжает избивать по и электросетям, и электрогенерирующим предприятиям, и по теплогенерирующим предприятиям. Поэтому работа по устойчивому прохождению отопительного сезона и обеспечению устойчивости, она не прекращается ни на минуту», – добавил Синегубов.

Читайте также: В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда

Автор: Николь Костенко-Лагутина
