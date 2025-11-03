Live
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда

Общество 09:50   03.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда Фото: ХГС

Для обеспечения стабильной работы энергосистемы сегодня, 3 ноября, на Харьковщине ввели графики почасовых отключений света, передают в АО «Харьковоблэнерго». 

«С 08:00 до 11:00 будет применяться 1 очередь отключений, с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 – 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 – 2 очереди», – уточнили энергетики.

Тем временем для промышленности и бизнеса с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощностей.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Напомним, утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что без света на Харьковщине около четырех тысяч абонентов. Так временно без света около 800 абонентов в Близнюковской громаде и еще три тысячи – в Лозовской. На данный момент продолжаются восстановительные работы.

Читайте также: Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается

Автор: Николь Костенко-Лагутина
