У Харківській області сьогодні відключатимуть світло – коли
Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми сьогодні, 3 листопада, на Харківщині запровадили графіки погодинних відключень світла, передають у АТ “Харківобленерго”.
“З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься 1 черга відключень, з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 – 1,5 черги, з 18:00 до 20:00 – 2 черги“, – уточнили енергетики.
Тим часом для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужностей.
Дізнатися свою чергу можна за посиланням.
Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що без світла на Харківщині близько чотирьох тисяч абонентів. Так тимчасово без світла близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та ще три тисячі – у Лозівській. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 09:50;