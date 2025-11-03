Live
У Харківській області сьогодні відключатимуть світло – коли

Суспільство 09:50   03.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській області сьогодні відключатимуть світло – коли Фото: ХМР

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми сьогодні, 3 листопада, на Харківщині запровадили графіки погодинних відключень світла, передають у АТ “Харківобленерго”. 

З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься 1 черга відключень, з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 – 1,5 черги, з 18:00 до 20:00 – 2 черги“, – уточнили енергетики.

Тим часом для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужностей.

Дізнатися свою чергу можна за посиланням.

Нагадаємо, вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що без світла на Харківщині близько чотирьох тисяч абонентів. Так тимчасово без світла близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та ще три тисячі – у Лозівській. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Читайте також: Сьогодні в Харкові та області буде погана погода – що очікується

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
