Сьогодні в Харкові та області буде погана погода – що очікується

Погода 09:30   03.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 3 листопада, у першій половині дня на Харківщині очікуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології. 

“Вранці та в першу половину дня 3 листопада по місту та області очікується туман, 200 – 500 метрів”, – уточнили синоптики.

Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. А водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними на дорогах.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у понеділок, 3 листопада, в Харкові та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. У Харкові вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. В області температура повітря вдень буде від 10 до 15 градусів. Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
