Live
  • Нд 02.11.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Вдень до +15 і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 листопада

Погода 20:03   02.11.2025
Олена Нагорна
Вдень до +15 і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 листопада

У понеділок, 3 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, вдень – від 11 до 13, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 3 до 8 тепла, вдень – від 10 до 15 градусів.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Мінливу хмарність у понеділок прогнозують у всій Україні. Як повідомляють в Укргідрометцентрі, переважно без опадів, лише у західних областях удень помірний, у Карпатах місцями значний дощ. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями тумани.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз на листопад. Усе має бути в межах кліматичної норми. Зокрема середня температура, яка в останній місяць осені становить 1,6 градуса тепла. Дощів, як очікують синоптики, за листопад на регіон проллється 42 міліметри, що також є нормою.

Читайте також: Доступні овочі: чи чекати харків’янам дефіциту або подорожчання (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Є привід для обережного оптимізму” – Угруповання об’єднаних сил про Куп’янськ
“Є привід для обережного оптимізму” – Угруповання об’єднаних сил про Куп’янськ
02.11.2025, 19:02
Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого
Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого
02.11.2025, 16:30
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині
02.11.2025, 15:27
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої
02.11.2025, 16:54
Росіяни просунулися в районі села Кам’янка на Харківщині – DeepState
Росіяни просунулися в районі села Кам’янка на Харківщині – DeepState
02.11.2025, 14:24
Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео)
Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео)
02.11.2025, 18:01

Новини за темою:

02.11.2025
Новини Харкова – головне за 2 листопада: оптимізм щодо Куп’янська, обстріли
02.11.2025
“Є привід для обережного оптимізму” – Угруповання об’єднаних сил про Куп’янськ
02.11.2025
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої
02.11.2025
Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого
02.11.2025
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вдень до +15 і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 листопада», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2025 в 20:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 3 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.".