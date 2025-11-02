Вдень до +15 і без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 3 листопада
У понеділок, 3 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, вдень – від 11 до 13, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 3 до 8 тепла, вдень – від 10 до 15 градусів.
Вітер південно-східний – 7-12 м/с.
Мінливу хмарність у понеділок прогнозують у всій Україні. Як повідомляють в Укргідрометцентрі, переважно без опадів, лише у західних областях удень помірний, у Карпатах місцями значний дощ. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями тумани.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз на листопад. Усе має бути в межах кліматичної норми. Зокрема середня температура, яка в останній місяць осені становить 1,6 градуса тепла. Дощів, як очікують синоптики, за листопад на регіон проллється 42 міліметри, що також є нормою.
Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
