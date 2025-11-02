Live
  • Вс 02.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Днем до +15 и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября

Погода 20:03   02.11.2025
Елена Нагорная
Днем до +15 и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем – от 11 до 13, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 тепла, днем – от 10 до 15 градусов.

Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.

Переменную облачность в понедельник прогнозируют по всей Украине. Как сообщают в Укргидрометцентре, преимущественно без осадков, только в западных областях днем умеренный, в Карпатах местами значительный дождь. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.

Читайте также: Доступные овощи: ждать ли харьковчанам дефицита или подорожания (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
Стало известно, для чего в субботу закрывали станцию метро «Победа» в Харькове
02.11.2025, 07:58
Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем
Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем
02.11.2025, 16:30
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, обстрелы
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, обстрелы
02.11.2025, 19:10
Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState
Россияне продвинулись в районе села Каменка на Харьковщине — DeepState
02.11.2025, 14:24
Напряженный октябрь: Терехов сообщил, сколько еще домов повредили в Харькове
Напряженный октябрь: Терехов сообщил, сколько еще домов повредили в Харькове
02.11.2025, 14:04
Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске
Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске
02.11.2025, 19:02

Новости по теме:

02.11.2025
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, обстрелы
02.11.2025
Есть повод для осторожного оптимизма — Группировка объединенных сил о Купянске
02.11.2025
Уже 16 раз атаковали военные РФ на Харьковщине с начала суток: где идут бои
02.11.2025
Взрыв под Харьковом: по Циркунам прилетел КАБ, известно об одном пострадавшем
02.11.2025
Тройка-кормилица: уродили ли кукуруза, подсолнечник и пшеница на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Днем до +15 и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 20:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 3 ноября, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков.".