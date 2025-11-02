Днем до +15 и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем – от 11 до 13, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 тепла, днем – от 10 до 15 градусов.

Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.

Переменную облачность в понедельник прогнозируют по всей Украине. Как сообщают в Укргидрометцентре, преимущественно без осадков, только в западных областях днем умеренный, в Карпатах местами значительный дождь. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.