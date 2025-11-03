Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается
Сегодня, 3 ноября, в первой половине дня на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Утром и первой половиной дня 3 ноября по городу и области ожидается туман, 200 – 500 метров», – уточнили синоптики.
Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности. А водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в понедельник, 3 ноября, в Харькове и области будет переменная облачность, без существенных осадков. В Харькове днем столбики термометров будут показывать от 11 до 13 градусов тепла. По области температура воздуха днем будет от 10 до 15 градусов. Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.
Читайте также: Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 09:30;