Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается

Сегодня, 3 ноября, в первой половине дня на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Утром и первой половиной дня 3 ноября по городу и области ожидается туман, 200 – 500 метров», – уточнили синоптики.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности. А водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в понедельник, 3 ноября, в Харькове и области будет переменная облачность, без существенных осадков. В Харькове днем столбики термометров будут показывать от 11 до 13 градусов тепла. По области температура воздуха днем будет от 10 до 15 градусов. Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.