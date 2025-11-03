Live
Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается

Погода 09:30   03.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 3 ноября, в первой половине дня на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Региональном центре по гидрометеорологии. 

«Утром и первой половиной дня 3 ноября по городу и области ожидается туман, 200 – 500 метров», – уточнили синоптики.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности. А водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что в понедельник, 3 ноября, в Харькове и области будет переменная облачность, без существенных осадков. В Харькове днем столбики термометров будут показывать от 11 до 13 градусов тепла. По области температура воздуха днем будет от 10 до 15 градусов. Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.

Читайте также: Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
