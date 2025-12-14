Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что два дня подряд, 15 и 16 декабря, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления.
Так на дорогах будет гололед. Из-за этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Тем временем в облуправлении Патрульной полиции призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах.
«Пешеходам напоминаем, что во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз. Пересекая проезжую часть, учитывайте погодные условия, будьте осторожны и осторожны. Переходите дорогу только в установленных местах, а в темное время суток, обязательно используйте на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на проезжей части», – написали копы.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр по гидрометеорологии спрогнозировал морозное воскресенье в Харькове. Температура воздуха в городе днем будет 1 – 3° мороза. В области 0 – 5° мороза.
Читайте также: Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2025 в 15:37;