Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что два дня подряд, 15 и 16 декабря, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления.

Так на дорогах будет гололед. Из-за этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Тем временем в облуправлении Патрульной полиции призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах.

«Пешеходам напоминаем, что во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз. Пересекая проезжую часть, учитывайте погодные условия, будьте осторожны и осторожны. Переходите дорогу только в установленных местах, а в темное время суток, обязательно используйте на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на проезжей части», – написали копы.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр по гидрометеорологии спрогнозировал морозное воскресенье в Харькове. Температура воздуха в городе днем будет ​​1 – 3° мороза. В области 0 – 5° мороза.