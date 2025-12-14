Небезпечна погода буде на Харківщині два дні – до чого закликали копи
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що два дні поспіль, 15 та 16 грудня, у Харкові й області очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Так на дорогах буде ожеледиця. Через це у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Тим часом в облуправлінні Патрульної поліції закликали водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах.
“Пішоходам нагадуємо, що під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшується у декілька разів. Перетинаючи проїзну частину зважайте на погодні умови, будьте обачними та обережними. Переходьте дорогу лише у встановлених місцях, а в темну пору доби, обов’язково використовуйте на одязі світловідбивальні елементи, аби бути помітними на проїзній частині“, – написали копи.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що Харківський регіональний центр із гідрометеорології спрогнозував морозну неділю в Харкові. Температура повітря в місті вдень буде 1 – 3° морозу. В області 0 – 5 ° морозу.
