Ожеледиця та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 14 грудня

Погода 19:50   13.12.2025
Оксана Горун
Ожеледиця та сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 14 грудня Фото: пресслужба ХМР

Харківський регіональний центр із гідрометеорології спрогнозував морозну неділю в Харкові.

Метеорологи наголошують, що в місті істотних опадів не буде, в області – вдень місцями невеликий сніг. Також утримається ожеледиця на дорогах. Настільки сильного вітру, як у суботу, 13 грудня, не прогнозують.

Температура повітря в Харкові буде: вночі 5 – 7° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

В області: вночі від 3 – 8° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

Читайте також: Під Харковом з’явиться “Австралія”: хто там житиме

Зазначимо, 13 грудня вночі та вранці в Харкові та області був буревій. Дерева падали на дороги, утруднивши просування навіть трасами державного значення. До міських служб надійшло понад 30 звернень про дерева, що впали, також були обриви проводів освітлення та пошкодження дахів.

Автор: Оксана Горун
