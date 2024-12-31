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Небезпечна погода буде вранці 31 грудня в Харкові та області

Суспільство 07:03   31.12.2024
Вікторія Яковенко
Небезпечна погода буде вранці 31 грудня в Харкові та області Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 31 грудня.

«Вранці 31 грудня по області та місту очікується ожеледь. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня снігу синоптики не обіцяють, але невеличкий мороз уночі все ж таки нагадає про зиму. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові 31 грудня не буде істотних опадів. Вітер сягатиме 14 м/с. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла. В області також без істотних опадів. Вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 31 грудня.".