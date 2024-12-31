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Опасная погода будет утром 31 декабря в Харькове и области

Общество 07:03   31.12.2024
Виктория Яковенко
Опасная погода будет утром 31 декабря в Харькове и области Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 декабря.

«Утром 31 декабря по области и городу ожидается гололедица. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря снега синоптики не обещают, но небольшой мороз ночью все же напомнит о зиме. По данным Регионального центра гидрометеорологии, в Харькове 31 декабря не будет существенных осадков. Ветер будет достигать 14 м/с. Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​1 – 3° тепла. В области также без существенных осадков. Ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0 – 5° тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 декабря.".