Опасная погода будет утром 31 декабря в Харькове и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 декабря.

«Утром 31 декабря по области и городу ожидается гололедица. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря снега синоптики не обещают, но небольшой мороз ночью все же напомнит о зиме. По данным Регионального центра гидрометеорологии, в Харькове 31 декабря не будет существенных осадков. Ветер будет достигать 14 м/с. Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​1 – 3° тепла. В области также без существенных осадков. Ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0 – 5° тепла.