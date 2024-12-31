Опасная погода будет утром 31 декабря в Харькове и области
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 декабря.
«Утром 31 декабря по области и городу ожидается гололедица. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, 31 декабря снега синоптики не обещают, но небольшой мороз ночью все же напомнит о зиме. По данным Регионального центра гидрометеорологии, в Харькове 31 декабря не будет существенных осадков. Ветер будет достигать 14 м/с. Температура воздуха: ночью около 0°, днем 1 – 3° тепла. В области также без существенных осадков. Ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0 – 5° тепла.
Читайте также: Новый год в Харькове: что подарили символу Центрального парка (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололедица, погода, синоптики, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опасная погода будет утром 31 декабря в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 07:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 декабря.".