Какой будет погода на Новый год в Харькове — прогноз

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 31 декабря в Харькове и области.

Снега синоптики не обещают, но небольшой мороз ночью все же напомнит о зиме.

По данным метеорологов, в Харькове 31 декабря не будет существенных осадков. Ветер будет достигать до 14 м/с. Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​1 — 3° тепла.

В области — также без существенных осадков. Ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0 — 5° тепла.