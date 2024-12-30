Какой будет погода на Новый год в Харькове — прогноз
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 31 декабря в Харькове и области.
Снега синоптики не обещают, но небольшой мороз ночью все же напомнит о зиме.
По данным метеорологов, в Харькове 31 декабря не будет существенных осадков. Ветер будет достигать до 14 м/с. Температура воздуха: ночью около 0°, днем 1 — 3° тепла.
В области — также без существенных осадков. Ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0 — 5° тепла.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 20:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 31 декабря в Харькове и области".