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Якою буде погода на Новий рік у Харкові – прогноз

Погода 20:50   30.12.2024
Оксана Горун
Якою буде погода на Новий рік у Харкові – прогноз Фото: Василь Голосний

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 грудня у Харкові та області.

Снігу синоптики не обіцяють, але невеличкий мороз уночі все ж таки нагадає про зиму.

За даними метеорологів, у Харкові 31 грудня не буде істотних опадів. Вітер сягатиме 14 м/с. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.

В області також без істотних опадів. Вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 20:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 грудня у Харкові та області".