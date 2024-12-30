Якою буде погода на Новий рік у Харкові – прогноз

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 грудня у Харкові та області.

Снігу синоптики не обіцяють, але невеличкий мороз уночі все ж таки нагадає про зиму.

За даними метеорологів, у Харкові 31 грудня не буде істотних опадів. Вітер сягатиме 14 м/с. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.

В області також без істотних опадів. Вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.