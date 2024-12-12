Чи будуть атракціони: у Центральному парку Харкова озвучили плани на 2025-й 📹

Без колись звичних масових гулянь і з мінімальною кількістю відвідувачів у Харкові продовжує працювати Центральний парк. Тут намагалися зберегти колектив, тож оператори атракціонів перекваліфікувалися в озеленювачів та доглядачів за територію. При цьому, запевняють у парку, витрати скоротили до мінімуму. Чи є у планах відновлення роботи хоч якихось атракціонів у 2025 році – МГ “Об’єктив” розповів прессекретар парку Андрій Кравченко.

Кожен другий атракціон Центрального парку постраждав від обстрілів

Кожен другий атракціон Центрального парку постраждав від російських обстрілів, розповідає Кравченко. Деякі зруйновані повністю, як-от Аеробат. До великої війни ці одномісні літачки розважали відвідувачів, обертаючи їх у фігурах вищого пілотажу. Нині уся конструкція одного з найновіших атракціонів посічена уламками. Боєприпас влучив в операторську поруч. Усі відмітини раніше зашпаклювали. Також значно постраждали Американські гірки та атракціон Індія.

Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку

Ми відновлюємо те, що здатні робити своїми силами. Тобто за рахунок власних ресурсів, тих запчастин, що в нас є. Звісно, ми не закуповуємо якісь дорогі агрегати, бо в нас просто на це немає грошей. Ми відновлюємо атракціони до того етапу, коли ми здатні самі щось зробити, і потім їх консервуємо. Потім ще перевіряємо, щоб він працював, коли парк відкриється. Але говорити про якісь там масштабні закупівлі – недоречно.

Збитки внаслідок понад 70 влучань по парку ще не підраховували

Від початку повномасштабної війни по Центральному парку зафіксували понад 70 влучань. Більшість припала на 2022 рік. По парку летіли ракети та снаряди, випущені з РСЗВ.

Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку

Що стосується збитків, то точної суми поки що немає. Це слідча робота, якою опікується і військова прокуратура, і певні відповідні органи. Навіть коли взагалі тут нікого не було, тут залишався наш співробітник. Незважаючи ні на що він обходив територію, доки навколо бігали рашисти. Я не пригадаю випадків мародерства за ці два роки. Тут я маю сказати величезне “дякую” харків’янам.

Оператори атракціонів перекваліфікувалися

У Центральному парку зараз працює близько 400 осіб. Кравченко говорить: поки є можливість, намагаються зберегти весь колектив. Водночас тих, хто поїхав з Харкова, – звільнили й не підтримують. Це дещо дозволило зменшити витрати.

Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку

Війна далася взнаки, і ми стали більше зоною такого спокійного прогулянкового ековідпочинку. Відтак ті люди, що працювали в нас операторами атракціонів, зараз працюють озеленювачами. Вони навчилися їздити на косарках, гребти листя. Замість того, щоб керувати Американськими гірками, вони зараз прибирають газони, листя, сніг і таке інше. З одного боку люди повинні працювати, аби годувати власні родини й не помирати з голоду, а по-друге, утримувати парк в належному стані, аби коли сюди повернуться харків’яни, вони побачили своє улюблене місце відпочинку, а не занедбане казна-що.

Віктор Огурцов працює в парку понад вісім років. І з перших днів – на Канатній дорозі. На початку повномасштабного вторгнення, у березні, “приліт” в районі Саржиного яру перервав життя легендарного атракціону.

Віктор Огурцов, працівник Центрального парку

Був посічений канат. Із шести жил залишилося тільки дві або три. Ми затискачами спеціальними його зафіксували, щоб він не розійшовся, не розірвався. Тому що висить 112 кабінок, а це близько 20 тонн. Таким чином воно провисіло майже рік. І вже потім ми вийшли на роботу, щоб потихеньку зняти кабінки. 23 з них постраждали. Ми потихеньку перебираємо замки для того, щоб коли почнеться робота це все відновлювати. Новий канат був привезений у серпні 2022 року. Як буде можливість, будемо міняти і канат.

Тож ще з березня 2022 року Вікторові довелося кардинально змінити кваліфікацію.

Віктор Огурцов, працівник Центрального парку

Уже третій рік ми влітку косимо траву, як зайці, а восени з дуйками. Взагалі я, чесно кажучи, дуже задоволений. Мені дуже приємно, що ми приносимо користь.

Колектив Центрального парку – здебільшого жінки. Деякі починають опановувати професії, які раніше вважали виключно чоловічими. Працівниці стають водійками газонокосарок або ж важкого транспорту.

Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку

Що стосується мобілізації, то в нас є наші співробітники, які воюють, які нас захищають. Є ті, що пішли й у звичайну піхоту, і в Нацгвардію, і є ті, що навчилися керувати дронами і зараз успішно це роблять.

У парку залишилися лише два орендарі

Наразі парком гуляють люди, але це аж ніяк не можна порівняти з довоєнними часами, говорить Кравченко. Через обстріли та відсутність відвідувачів пішли й підприємці-орендарі. Нині їх двоє, обидва продають каву.

Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку

Це дуже важка ситуація для нас. Оренда – це ті гроші, які ми мали б можливість витрачати на щось додаткове. Ми зараз фінансуємося виключно з міського бюджету. Це комунальні платежі, зарплата і якісь кошти на утримання. Щодо скорочення витрат, то ми скоротилися вже більше, ніж можна. Наприклад, ті самі туалети працюють зараз далеко не всі. Шість туалетів і будинок малюка. А взагалі їх одинадцять. Щодо паперу, людоньки, якщо ми не будемо ставити папір, то, вибачте, люди будуть щось робити просто посеред парку. Щодо обсягів, це питання як подати новину. Якщо подивитися на цифру, то вона бентежна – 600 тисяч, нічого собі! А коли ти дивишся на кількість рулонів на рік, то ти розумієш, що це один рулон в кабінку на один день. Ти харків’янин, ти приходиш в Центральний парк і ти переконаний, що зайдеш в туалет, там буде чисто і тепло, буде туалетний папір і засіб, щоб помити руки.

1200 дерев пошкоджені у парку внаслідок “прильотів”

У Центральному парку нарахували 1200 дерев, які згоріли через ворожі влучання та були пошкоджені внаслідок вибухів і від цього посохли. Дві сотні з них – величезні, сторічні, зокрема дуби. За словами Кравченка, загиблі дерева не викорчовували й нічого на заміну їм не закуповували.

Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку

Ми висадили ті дерева, які в нас були на господарчому подвір’ї, в нашому розпліднику. Ті, що вижили після “прильоту” туди Іскандера. Що стосується великих дерев, то це знов питання вже буде після війни, коли ми матимемо змогу закуповувати величезні дерева і замінювати їх. Купувати стирчак і чекати 20 років, аби він виріс, немає не то що сенсу, взагалі воно буде виглядати не дуже. Ми висаджуємо дерева середнього розміру, а вже за п’ять років вони мають гарний вигляд.

Чи розглядають можливість відновлення роботи атракціонів?

Попри те, що цьогоріч новорічними світловими декораціями Центрального вперше прикрасили не тільки підземку, а й вулиці – у самому парку немає нічого святкового. Як пояснює Кравченко, аби не заохочувати людей до скупчень. Так само з міркувань безпеки наразі не розглядають жодного формату відновлення роботи атракціонів.

Андрій Кравченко, прессекретар Центрального парку

Центральний парк у 2025 році може запрацювати. Якщо Україна переможе і війна закінчиться, то ми з радістю розкриємо наші двері й запросимо усіх харків’ян, щоб відсвяткувати перемогу на нашій центральній сцені. Наразі це не те, що недоречно, це небезпечно. Залучати велику кількість людей на наші алеї. Ми знаємо, наскільки росіяни показали себе підступними. І тому такого ми навіть не думаємо говорити і якось планувати.