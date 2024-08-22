Туалетного паперу та рушників на 1,4 млн хоче купити Центральний парк Харкова
Закупівлю туалетного паперу та паперових рушників для рук оголосило харківське КП «Центральний парк».
За 20 тисяч рулонів туалетного паперу «Джамбо» або аналога (завдовжки не менше ніж 120 метрів), а також 30 тисяч упаковок паперових рушників для рук (не менше 160 штук в упаковці) підприємство планує заплатити майже 1,4 мільйона гривень, йдеться у тендерній документації на ProZorro.
Переможець торгів має поставити товар до кінця поточного року.
«У 2023 році Центральний парк витратив на аналогічну кількість туалетного паперу та паперових рушників удвічі меншу суму – 796,8 тисячі гривень. До цього лише раз за весь час Центральний парк купував туалетний папір та паперові рушники. У лютому 2021 року на ці потреби витратили 50 тисяч гривень», — коментують у ГО „Харківський антикорупційний центр“.
Також активісти зазначають, що КП «Харківзеленбуд», на балансі якого знаходяться парки та зелені зони міста, за 2020-2024 роки придбало туалетного паперу та паперових рушників лише на 542,5 тисячі гривень. У 2024 році за 8500 упаковок туалетного паперу «Джамбо» та 4500 упаковок паперових рушників заплатили 344,5 тисячі гривень.
Нагадаємо, 27 травня у телеграм-каналі Центрального парку харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати зону відпочинку через ворожі обстріли. Інших публікацій щодо режиму роботи після цього не було.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: Харків, харьковский антикоррупционный центр, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 15:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закупівлю туалетного паперу та паперових рушників для рук оголосило харківське КП «Центральний парк».".