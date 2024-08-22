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Туалетного паперу та рушників на 1,4 млн хоче купити Центральний парк Харкова

Економіка 15:16   22.08.2024
Олена Нагорна
Туалетного паперу та рушників на 1,4 млн хоче купити Центральний парк Харкова Фото: hozka.ua

Закупівлю туалетного паперу та паперових рушників для рук оголосило харківське КП «Центральний парк».

За 20 тисяч рулонів туалетного паперу «Джамбо» або аналога (завдовжки не менше ніж 120 метрів), а також 30 тисяч упаковок паперових рушників для рук (не менше 160 штук в упаковці) підприємство планує заплатити майже 1,4 мільйона гривень, йдеться у тендерній документації на ProZorro.

Переможець торгів має поставити товар до кінця поточного року.

«У 2023 році Центральний парк витратив на аналогічну кількість туалетного паперу та паперових рушників удвічі меншу суму – 796,8 тисячі гривень. До цього лише раз за весь час Центральний парк купував туалетний папір та паперові рушники. У лютому 2021 року на ці потреби витратили 50 тисяч гривень», — коментують у ГО „Харківський антикорупційний центр“.

Також активісти зазначають, що КП «Харківзеленбуд», на балансі якого знаходяться парки та зелені зони міста, за 2020-2024 роки придбало туалетного паперу та паперових рушників лише на 542,5 тисячі гривень. У 2024 році за 8500 упаковок туалетного паперу «Джамбо» та 4500 упаковок паперових рушників заплатили 344,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, 27 травня у телеграм-каналі Центрального парку харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати зону відпочинку через ворожі обстріли. Інших публікацій щодо режиму роботи після цього не було.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закупівлю туалетного паперу та паперових рушників для рук оголосило харківське КП «Центральний парк».".